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ስነ ስርዓት ቀብሪ ሻምበል ባሻ ገብረሚካኤል ኪዳነ

ናይ ክቡር ሐውናን አቦናን ሻምበል ባሻ ገብረሚካኤል ኪዳነ  ስነ ስርዓት ቀብሪ፣ ንቀዳም ዕለት 21 ጥሪ 2017 አብ ከተማ ሳንድየጎ ክፍጸም ኢዩ። ዝርዝር መደባት ከአ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ።

  • ጸሎተ ፍትሐት ዝጅመረሉ ሰዓት  10፡00 - 1፡00

ቦታ አብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ኦርቶዶክሳዊት  ቤተክርስትያን ኮይኑ፣ አድራሻኡ  3104  Imperial Avenue, San Diego, CA 92102 ኢዩ።

  • ቀብሪ ዝፍጸመሉ መቓብር አድራሻ ፡-
  • Glen Abbey

3838 Bonita Rd. Bonita, CA 91902  (phone 619-498-4600)

  • ሰዓት 1፡00 -2፡45 ድሕሪ ቀትሪ ክኸውን ኢዩ።

ድሕሪ ስነስርዓት ቀብሪ ምፍጻሙ  መግቢ ተዳልዩ ስለዘሎ፣ ኩሉ ቀባራይ መግቡ ተመጊቡ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ዝፋነወሉ፣ አብቲ ፍትሐት ዝተገብረሉ አብ ደብረሰላም ቅዱስ ገብርኤል ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ክዛዘም ኢዩ።

 

 

 

 
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